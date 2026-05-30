Rubicon LtdShs Aktie
WKN: 632333 / ISIN: NZRBCE0001S3
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30.05.2026 22:07:35
Is Privia Health Stock a Buy After Hedge Fund Rubicon Founders Added Over 175,000 Shares to Its Position?
According to an SEC filing dated May 15, 2026, Rubicon Founders LLC increased its holdings in Privia Health Group (NASDAQ:PRVA) by 175,142 shares during the first quarter. The estimated transaction value was $3.95 million, calculated using the average closing prices for the quarter. The quarter-end value of the position fell by $14.53 million, a figure that reflects both the trading activity and changes in share price.Privia Health Group is a national healthcare platform specializing in physician enablement and value-based care solutions. The company leverages technology and coordinated care models to support independent providers and medical groups, driving operational efficiency and improved patient experiences.With a scalable business model and a focus on aligning financial incentives, Privia Health positions itself as a strategic partner for healthcare organizations navigating the shift to value-based care.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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