Qualys Aktie
WKN DE: A1J423 / ISIN: US74758T3032
|
09.02.2026 21:56:05
Is Qualys Stock a Buy or Sell After Its CFO Dumped Nearly 7,000 Shares?
Joo Mi Kim, Chief Financial Officer of Qualys (NASDAQ:QLYS), reported the direct sale of 6,799 shares for a transaction value of approximately $873,369.30 on Feb. 4, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($128.46); post-transaction value based on Feb. 4, 2026 market close ($128.46).* 1-year performance is calculated using Feb. 4, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
