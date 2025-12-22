Rapport Therapeutics Aktie
WKN DE: A40EP8 / ISIN: US75383L1026
|
22.12.2025 17:15:57
Is Rapport Therapeutics Stock a Buy After Investment Firm Cormorant Raised Its Stake Over $60 Million?
Cormorant Asset Management, LP reported a buy of 251,600 additional shares of Rapport Therapeutics (NASDAQ:RAPP), as disclosed in its November 14, 2025, SEC filing. The newly reported position stands at 3,192,521 shares, valued at $94.82 million at quarter-end. The trade increased the stake by approximately $61.38 million, accounting for 0.31% of Cormorant’s $1.45 billion in reportable U.S. equity assets.Cormorant Asset Management, LP increased its holding in Rapport Therapeutics; post-trade, the position represents 6.54% of 13F AUM.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Rapport Therapeutics Inc Registered Shs
|32,17
|4,28%
