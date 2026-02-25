Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
|
25.02.2026 10:25:00
Is Realty Income Stock a Long-Term Buy?
Realty Income (NYSE: O) is one of the market's hottest dividend stocks. After several frustrating years that had investors pulling their hair out, Realty Income has exploded, racing to double-digit returns since the start of the year.But it's difficult to forgive and forget when stocks underperform for such long stretches. It's fair to wonder whether Realty Income's recent success is the selling opportunity some may have been waiting for, or if the stock is genuinely beginning a new chapter in a success story that dates back to the mid-1990s.Here is why Realty Income is a long-term buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
