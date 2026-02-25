Realty Income Aktie

Realty Income für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 10:25:00

Is Realty Income Stock a Long-Term Buy?

Realty Income (NYSE: O) is one of the market's hottest dividend stocks. After several frustrating years that had investors pulling their hair out, Realty Income has exploded, racing to double-digit returns since the start of the year.But it's difficult to forgive and forget when stocks underperform for such long stretches. It's fair to wonder whether Realty Income's recent success is the selling opportunity some may have been waiting for, or if the stock is genuinely beginning a new chapter in a success story that dates back to the mid-1990s.Here is why Realty Income is a long-term buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Realty Income Corp.

mehr Nachrichten