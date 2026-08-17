Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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17.08.2026 21:55:37
Is Realty Income the Ultimate Dividend Stock to Own?
There's no shortage of dividend stocks to buy on the markets. But finding good, high-quality ones that offer high yields, dividend growth, and safety is no easy task. To find one that meets all that criteria and that also pays a dividend each month is even more difficult.There is, however, one that checks off all those boxes: Realty Income (NYSE: O). Could this be the ultimate dividend stock to own that all income investors should consider putting in their portfolios?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|S&P 500-Wert Realty-Aktie: So viel Verlust hätte ein Realty-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Realty Income Corp.
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