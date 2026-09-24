Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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24.09.2026 20:15:01
Is Realty Income's Nearly 6% Yield a Bargain or a Trap?
Realty Income's (NYSE:O) dividend yield has risen sharply over the past month. Its stock price has tumbled from over $65 a share to around $55 per share, pushing the yield up from about 5% to nearly 6%. That's significantly higher than the S&P 500's low 1% current yield.
With its yield on the rise, some investors might wonder whether the high-dividend REIT is a bargain or a yield trap. I think it's now a screaming bargain. Here's why.
Image source: Getty Images.
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