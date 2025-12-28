HeartFlow Incorporation Registered Shs Aktie

WKN DE: A41F4V / ISIN: US42238D1072

Is Recent IPO Stock Heartflow a Buy After a Director Scooped Up Shares Worth Over $1 Million?

Is Recent IPO Stock Heartflow a Buy After a Director Scooped Up Shares Worth Over $1 Million?

Jeffrey Lightcap, a member of the Board of Directors of HeartFlow (NASDAQ:HTFL), acquired 40,000 common shares in an open-market transaction valued at $1,053,680 on Dec. 16, 2025; see SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($26.34); post-transaction value based on Dec. 16, 2025 market close price.HeartFlow leverages advanced artificial intelligence and computational fluid dynamics to deliver precise, non-invasive cardiac diagnostics at scale. Its technology-driven approach addresses key limitations of traditional imaging, supporting improved patient outcomes and operational efficiencies for healthcare providers.
