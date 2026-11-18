Red Cat (NASDAQ: RCAT) reported its third-quarter results after the market closed on Nov. 16, and results were far worse than anticipated. The company posted a loss of $0.26 per share on sales of roughly $11.8 million. The company's loss per share was $0.05 higher than anticipated, and its sales missed the average analyst target by $28.9 million.

Making matters worse, the company withdrew its full-year revenue target. As a result, the company's stock has been hit with a big sell-off. Should investors be buying on the pullback following the defense-tech specialist's recent earnings report?

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