Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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11.08.2026 14:18:00
Is Redwire Stock a Buy After Its Bold Defense Pivot?
Redwire (NYSE: RDW) has quietly built a fast-growing defense business that may finance its long-term space ambitions. This video examines the repeat drone orders, improving margins, record backlog, and lingering dilution risk shaping the company's new investment thesis.Stock prices used were the market prices of Aug. 8, 2026. The video was published on Aug. 8, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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