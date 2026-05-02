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WKN DE: A1C055 / ISIN: GB00B5NR1S72

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02.05.2026 17:00:00

Is Regeneron a Buy After the FDA Approved its Gene Therapy to Restore Hearing?

Shares of Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ: REGN) are down more than 11% this year, and fell 5% on April 29, a day after the biotech company announced better-than-expected first-quarter earnings.Investors may be concerned about declining sales of eye therapy Eylea, one of its top-selling drugs, thanks to competition from Vabysmo, developed by Roche. Total Eylea sales fell 10% to $941 million, including Eylea HD sales, which rose 52% to $468 million. The earnings report came just days after the FDA granted accelerated approval for Otarmeni, a gene therapy for patients with hearing loss.Here are three reasons why this might be a good time to buy Regeneron stock:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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