AS ONE Aktie

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WKN: 936622 / ISIN: JP3131300000

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25.03.2026 23:47:20

Is Reynolds Stock a Buy as One Director Buys $99K in Shares?

Rolf Stangl, a director at Reynolds Consumer Products (NASDAQ:REYN), reported the purchase of 4,705 common shares in open-market transactions on March 18, 2026, valued at approximately $99,000, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($21.06).Reynolds Consumer Products Inc. is a leading producer of consumer packaging and disposable goods, with a broad portfolio of established brands and private label offerings. Strategic focus on both branded and store brand products enhances resilience and positions Reynolds as a key supplier in the packaging and household products sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
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