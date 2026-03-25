AS ONE Aktie
WKN: 936622 / ISIN: JP3131300000
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25.03.2026 23:47:20
Is Reynolds Stock a Buy as One Director Buys $99K in Shares?
Rolf Stangl, a director at Reynolds Consumer Products (NASDAQ:REYN), reported the purchase of 4,705 common shares in open-market transactions on March 18, 2026, valued at approximately $99,000, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($21.06).Reynolds Consumer Products Inc. is a leading producer of consumer packaging and disposable goods, with a broad portfolio of established brands and private label offerings. Strategic focus on both branded and store brand products enhances resilience and positions Reynolds as a key supplier in the packaging and household products sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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