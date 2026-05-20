JR Aktie
WKN DE: A12CLL / ISIN: PLJRINV00013
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20.05.2026 04:18:00
Is RFK Jr.’s ‘carnivore diet’ healthy? Here’s what you need to know.
There isn’t much high-quality research linking the carnivore diet with beneficial long-term health outcomes like eliminating visceral fat. People should know that.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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