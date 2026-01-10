Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
|
10.01.2026 21:34:45
Is Rigetti Computing Stock a Buy or Sell After a Director Dumped Shares Worth $1.3 Million?
On Jan. 2, 2026, Board of Directors member Dr. Alissa Fitzgerald executed an open-market sale of 59,316 shares of Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI), totaling approximately $1.3 million in proceeds according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($22.41); post-transaction value based on Jan. 2, 2026 market close ($22.41).* 1-year price change calculated as of Jan. 2, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
