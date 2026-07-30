Rivian Automotive Aktie

Rivian Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C47B / ISIN: US76954A1034

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30.07.2026 22:55:01

Is Rivian Automotive a Buy After Its Latest Earnings Report?

Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN) — one of the most popular EV stocks on the market today — reported second-quarter earnings after market close on July 30.Whether you’re invested in Rivian or an EV competitor like Tesla (NASDAQ:TSLA) or Lucid Group (NASDAQ:LCID), you’ll want to pay close attention to the key takeaways covered below. In fact, AI investors should also monitor Rivian’s quarterly earnings announcement, as the company is currently transitioning from a conventional automaker to an AI-driven transportation company.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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