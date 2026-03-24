Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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25.03.2026 00:06:00
Is Rivian's $1.25 Billion Robotaxi Deal With Uber Really a Good One for Shareholders?
Big news last week in the realm of robotaxis: Uber Technologies (NYSE: UBER) agreed to invest up to $1.25 billion in electric vehicle (EV) maker Rivian (NASDAQ: RIVN) -- and to purchase thousands of Rivian R2s equipped with self-driving technology.For Uber, this builds on last year's similar deal with Lucid Group. It confirms that the ride-sharing giant is putting its robotaxi eggs in multiple baskets as it girds for battle with Alphabet's Waymo and (perhaps, eventually) Tesla.For Rivian, this deal is a big vote of confidence in its effort to develop a Level 4 autonomous-driving system in-house. It also provides a nice chunk of cash in the near term, just as Rivian is preparing to ramp up production of its midsize R2 model.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Uber
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19.03.26
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19.03.26
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19.03.26
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17.03.26
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17.03.26
|Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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13.03.26
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Analysen zu Uber
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