Robinhood Aktie

Robinhood für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

26.12.2025 12:30:00

Is Robinhood a Buy, Sell, or Hold in 2026?

Robinhood (NASDAQ: HOOD) stock surged in 2025 as the company expanded its user base and enhanced its trading platform with additional services. The result has been an impressive share price gain of more than 200% during the past year. However, despite the platform's popularity and the company's performance, there are some reasons to doubt that Robinhood will be able to sustain the momentum in 2026. Here's why investors shouldn't buy Robinhood in 2026 and some potential warning signs for current shareholders.
Aktien in diesem Artikel

Robinhood 102,74 -0,43% Robinhood

