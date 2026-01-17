Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
17.01.2026 13:10:00
Is Robinhood Stock a Buy Now?
Shares of Robinhood (NASDAQ: HOOD) have fallen roughly 20% from their all-time highs. That puts the stock into its own bear market. Is this a buying opportunity or should investors avoid this discount broker? What happens during the next bear market should be a crucial factor in your decision-making process.Robinhood is a discount stockbroker. It competes with companies like Charles Schwab and Interactive Brokers. Robinhood has been an industry disruptor, which has helped it expand rapidly. Most notably, it was the driving force behind commission-free trading that many of its peers ultimately adopted in some form.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinhood
|
15.01.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
15.01.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
08.01.26
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Robinhood-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.01.26
|S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Robinhood von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.12.25
|NYSE-Handel S&P 500 gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
16.12.25
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
16.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)