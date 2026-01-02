Robinhood Aktie

Robinhood

WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

02.01.2026 11:30:00

Is Robinhood Stock Your Ticket to Becoming a Millionaire?

Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) had a fantastic 2025, with a gain of more than 200%. That caps a three-year climb of 1,360%, making it one of the best stocks to have owned during that timeframe.The stock has started to dip, but every stock has ups and downs on its way higher. Is this the beginning of a fall? Or is it a bump on the road to helping investors reach millionaire status?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
