Rocket Companies Aktie
WKN DE: A2P9R6 / ISIN: US77311W1018
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11.10.2026 15:02:00
Is Rocket Companies (RKT) Stock a Buy, Sell, or Hold Near Its 52-Week Low?
Shares of Rocket Companies (NYSE: RKT) were recently trading for $11.79 per share, not far from their 52-week low of $10.99. That's nearly 52% below the 52-week high of $24.36, and it's enough to make investors and would-be investors wonder: Is the stock now bargain-priced? Is something going on that would make it a sell?
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Nachrichten zu Rocket Companies
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05.08.26
|Ausblick: Rocket Companies legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Rocket Companies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Rocket Companies
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