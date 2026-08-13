Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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13.08.2026 21:00:00
Is Rocket Lab Stock a Safer Option for Space Investors Than SpaceX?
Investing in space is a huge growth opportunity for investors. Did you know that by 2034, the global space economy is projected to be worth more than $1.1 trillion? That's according to analysts from Fortune Business Insights. In 2025, it was estimated to be worth $648 billion. It's already large and is on track to become even more massive, and companies are investing heavily.Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ: SPCX), also known as SpaceX, is easily the most recognizable and largest company in the industry. But Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) also makes for an intriguing investment. And with its valuation being a fraction of SpaceX's, expectations may not be nearly as high for it.Could Rocket Lab be a better and safer option for investors looking to take advantage of growth opportunities in space?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
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11.08.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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09.08.26
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07.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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07.08.26
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07.08.26
|NASDAQ-Handel: mittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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07.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
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06.08.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
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03.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
Analysen zu Rocket Lab Corporation Registered Shs
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