Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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13.08.2026 21:00:00

Is Rocket Lab Stock a Safer Option for Space Investors Than SpaceX?

Investing in space is a huge growth opportunity for investors. Did you know that by 2034, the global space economy is projected to be worth more than $1.1 trillion? That's according to analysts from Fortune Business Insights. In 2025, it was estimated to be worth $648 billion. It's already large and is on track to become even more massive, and companies are investing heavily.Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ: SPCX), also known as SpaceX, is easily the most recognizable and largest company in the industry. But Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) also makes for an intriguing investment. And with its valuation being a fraction of SpaceX's, expectations may not be nearly as high for it.Could Rocket Lab be a better and safer option for investors looking to take advantage of growth opportunities in space?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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