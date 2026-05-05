Roku Aktie
WKN DE: A2DW4X / ISIN: US77543R1023
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05.05.2026 21:00:00
Is Roku Stock a Buy as Ad and Subscription Revenues Climb?
Whether Roku (NASDAQ: ROKU) has been a good past investment largely comes down to timing and perspective. The stock has more than doubled over the past year, but it's down around 60% over the past five years. However, after reporting solid fiscal Q2 results after the bell on April 30, the stock is seeing strong momentum.Let's take a closer look at its results and prospects to see whether Roku's stock can continue its momentum.Despite Roku's association with its streaming devices, these devices essentially serve as loss leaders and are a gateway to its streaming operating system, where its real business is selling advertising and streaming subscriptions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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