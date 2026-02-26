Caribbean Holdings International Aktie
ISIN: US1444561005
|
26.02.2026 19:00:00
Is Royal Caribbean Stock a Buy, Sell, or Hold in 2026?
Royal Caribbean (NYSE: RCL) stock finds itself in an unexpected place. Despite being the second-largest cruise line as measured by revenue, it stands out over the industry leader, Carnival Corp.Moreover, strength in the travel market has forced it to invest in new ships even though it still carries heavy debts from the shutdown during the pandemic. Nonetheless, despite such competition, Royal Caribbean stock is likely a buy.
Jetzt informieren!