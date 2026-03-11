Ryder System Aktie
WKN: 855369 / ISIN: US7835491082
11.03.2026 20:17:47
Is Ryder System Stock a Buy or Sell After a President Dumped Over 30,000 Shares Worth $6.6 Million?
John S. Sensing, President of Supply Chain Solutions (SCS) and Dedicated Transportation Solutions (DTS), reported the sale of 30,110 shares of Ryder System (NYSE:R) common stock in an open-market transaction on Feb. 19, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($220.36); post-transaction value based on Feb. 19, 2026 market close ($220.36).* 1-year performance calculated using Feb. 19, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Ryder System Inc.
22.10.25
Ausblick: Ryder System zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ryder System Inc.
