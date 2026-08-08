Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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08.08.2026 13:50:41
Is Salesforce The Most Undervalued AI Stock Right Now?
Salesforce (NYSE: CRM) is using Agentforce, Data Cloud, and Slack to pursue an ambitious enterprise AI opportunity. Its recurring revenue, customer relationships, and cash generation provide a strong foundation, but the investment hinges on whether AI agents become a meaningful new spending category.Stock prices used were the market prices of Aug. 1, 2026. The video was published on Aug. 1, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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