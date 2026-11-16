Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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16.11.2026 15:27:00
Is Sandisk (SNDK) Stock a Buy After Its 8-for-1 Split?
On Oct. 29, Sandisk (NASDAQ: SNDK) announced that it would be splitting its stock 8-for-1. Whoever owned shares as of Nov. 9 will see their number of shares owned increase dramatically effective Nov. 19. Shares were recently trading around $885 apiece, pre-split.
If Sandisk has been on your radar, you might be wondering whether the stock will be a buy post-split. Here's my answer: Shares of Sandisk will be just as attractive (or not attractive) post-split as they were pre-split.
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