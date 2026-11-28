Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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28.11.2026 10:13:02
Is Sandisk Stock a Buy After Kioxia and Nvidia Tested Flash Drives as Extra AI Memory?
Kioxia (OTC:KXIAY) said on Nov. 26 that it's working with Nvidia on a test that uses flash storage as extra memory for artificial intelligence (AI) servers. The setup fits 144 of Kioxia's XD8 solid-state drives (SSDs) into one Nvidia GB200 NVL72 rack, for about 1.1 petabytes of flash.
Sandisk (NASDAQ:SNDK) makes almost all its flash with Kioxia in plants they share in Japan. Its shares gained around 16% in Friday's shortened session, ending near $85 on Nov. 27. Yet the stock is still about 71% under its June record close, which was almost $292.
I think the test is a good sign that AI servers might need much more flash. But the case for the stock depends on Sandisk's own results.
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