Kioxia (OTC:KXIAY) said on Nov. 26 that it's working with Nvidia on a test that uses flash storage as extra memory for artificial intelligence (AI) servers. The setup fits 144 of Kioxia's XD8 solid-state drives (SSDs) into one Nvidia GB200 NVL72 rack, for about 1.1 petabytes of flash.

Sandisk (NASDAQ:SNDK) makes almost all its flash with Kioxia in plants they share in Japan. Its shares gained around 16% in Friday's shortened session, ending near $85 on Nov. 27. Yet the stock is still about 71% under its June record close, which was almost $292.

I think the test is a good sign that AI servers might need much more flash. But the case for the stock depends on Sandisk's own results.

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