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05.05.2026 16:15:00

Is Sandisk Stock a Buy on Surging Revenue and New Contract Structures?

Sandisk's (NASDAQ: SNDK) strong momentum continued as it once again reported surging revenue and significant gross margin expansion in its fiscal Q3 earnings results at the end of April. However, perhaps the most exciting news to come out of the quarter was that the flash memory maker has begun signing long-term contracts.Sandisk has been a huge beneficiary of surging NAND (flash) memory prices, as demand has outstripped supply. This is the result of the big three memory makers cutting NAND production and turning their focus toward DRAM (dynamic random access memory), following a market collapse a few years ago, and then the rise of artificial intelligence (AI) data centers, leading to the sudden need for massive, high-performance solid-state drives (SSDs) using flash memory to hold training data.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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