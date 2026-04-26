Western Digital Aktie

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WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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26.04.2026 22:03:00

Is Sandisk Stock the Biggest AI Winner in 2026?

Sandisk (NASDAQ: SNDK) has been a remarkable story. While some may associate the name with a consumer division that sells aftermarket memory or storage, it has become one of the hottest stocks in the artificial intelligence (AI) realm over the past few years. It has even rallied so much that it is being included in the Nasdaq-100. By stock performance, Sandisk may well be 2026's biggest AI winner. But past returns don't necessarily make it a buy today. Can Sandisk keep its rally going after such a strong run?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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