Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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03.11.2026 19:55:00
Is Sandisk's Incredible Run About to End?
Shares of NAND memory chip company Sandisk (NASDAQ: SNDK) are up nearly 385% since January, but since July, they have tumbled by more than 43%.
For the latest double-digit percentage drop in the aftermath of earnings, blame disappointment in both the magnitude of Sandisk's earnings beat and concerns about a further growth slowdown.
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