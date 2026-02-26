Semtech Aktie
WKN: 860465 / ISIN: US8168501018
|
26.02.2026 21:58:27
Is Semtech Stock a Buy or Sell After the COO Sold 10,000 Shares?
On Feb. 2, 2026, Asaf Silberstein, EVP and COO of Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC), executed an open-market sale of 10,000 directly-held shares, totaling ~$880,000 in transaction value according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($88.00); post-transaction value based on Feb. 2, 2026 market close ($87.76).* 1-year performance is calculated using Feb. 2, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Semtech Corp.
|
23.11.25
|Ausblick: Semtech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Semtech Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Semtech Corp.
|76,44
|-0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.