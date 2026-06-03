SentinelOn a Aktie
WKN DE: A3CTJC / ISIN: US81730H1095
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03.06.2026 02:00:00
Is SentinelOne Stock a Buy After the Stock Tumbled?
SentinelOne (NYSE: S) shares tumbled after it reported its fiscal first-quarter results, as investors worried about guidance and company-announced layoffs. However, the stock was able to recoup some of its losses and is still up around 12% on the year, as of this writing.Let's dig into the cybersecurity stock's recent quarterly results to see if investors should buy the dip.SentinelOne saw its revenue growth accelerate in Q1 fiscal year 2027, climbing 21% to $276.7 million, up from 20% growth in Q4. That came in toward the middle of its $276 million to $278 million guidance projection. Adjusted earnings per share (EPS), meanwhile, doubled from $0.02 to $0.04 and came in above its guidance of $0.01 to $0.02.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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27.05.26
|Ausblick: SentinelOne A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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13.05.26
|Erste Schätzungen: SentinelOne A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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11.03.26
|Ausblick: SentinelOne A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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25.02.26
|Erste Schätzungen: SentinelOne A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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03.12.25
|Ausblick: SentinelOne A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)