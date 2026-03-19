SentinelOn a Aktie
WKN DE: A3CTJC / ISIN: US81730H1095
|
19.03.2026 20:23:55
Is SentinelOne Stock a Buy or Sell After Its CEO Dumped Shares Worth Over Half a Million Dollars?
On March 6, 2026, Tomer Weingarten, President and CEO of SentinelOne (NYSE:S), reported the sale of 36,932 shares of Common Stock in an open-market transaction, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($13.81); post-transaction value based on March 13, 2026 market close ($14.52).* 1-year price change calculated as of March 6, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SentinelOne Inc Registered Shs -A-
|
11.03.26
|Ausblick: SentinelOne A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.02.26
|Erste Schätzungen: SentinelOne A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.12.25
|Ausblick: SentinelOne A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)