SentinelOn a Aktie
WKN DE: A3CTJC / ISIN: US81730H1095
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10.04.2026 22:55:00
Is SentinelOne the Best Cybersecurity Stock to Buy in the Current Sell-Off?
SentinelOne (NYSE: S) continues to see growing demand for its cybersecurity platform. Revenue continues to grow at double-digit rates and just crossed the $1 billion mark last year. Yet the stock is trading in the bargain bin, down over 83% from its all-time high.That leaves investors asking whether SentinelOne is poised for a rebound. The business has real strengths, but a side-by-side comparison with the category leader suggests it may not be the best pick for investors seeking the strongest, most durable cybersecurity compounder.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu SentinelOne Inc Registered Shs -A-
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11.03.26
|Ausblick: SentinelOne A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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25.02.26
|Erste Schätzungen: SentinelOne A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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03.12.25
|Ausblick: SentinelOne A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu SentinelOne Inc Registered Shs -A-
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