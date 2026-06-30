Septerna Aktie
WKN DE: A40SL2 / ISIN: US81734D1046
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30.06.2026 05:05:01
Is Septerna a Stock to Sell After an Insider Let Go of 15,000 Shares?
Daniel D. Long, SVP, Drug Discovery at Septerna (NASDAQ:SEPN), reported the exercise and immediate sale of 15,000 shares of Common Stock on June 22, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($35.51); post-transaction value based on June 22, 2026, market close.* 1-year performance calculated using June 27, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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