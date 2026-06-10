ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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10.06.2026 16:00:00
Is ServiceNow Stock a Buy After Its New AI Strategy Rollout?
ServiceNow (NYSE: NOW) is positioning itself as the enterprise control tower for artificial intelligence-powered workflows. The bullish case is built on Now Assist adoption, deep customer integration, subscription revenue growth, and a massive opportunity for agentic automation. But with a premium valuation and rising costs of artificial intelligence, investors face a real dilemma.Stock prices used were the market prices of May 28, 2026. The video was published on June 9, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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