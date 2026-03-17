Signet Jewelers Aktie
WKN DE: A0Q9SE / ISIN: BMG812761002
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17.03.2026 19:02:00
Is Signet Jewelers Stock a Buy in 2026?
Most investors see Signet Jewelers (NYSE: SIG) as a jewelry retailer. That framing misses what's started to happen inside the business. Signet is in the middle of a product mix revolution. Lab-grown diamonds now account for roughly 40% of its bridal band sales and 15% of its fashion jewelry revenue, the latter having doubled in a single year. To me, this is Signet going on the offensive to spark growth. Lab-grown diamonds carry higher margins than their natural counterparts at lower price points, and they're pulling in a customer demographic that previously didn't shop at branded stores it controls like Kay, Zales, or Jared.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Signet Jewelers Ltd
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07:01
|Ausblick: Signet Jewelers stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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05.03.26
|Erste Schätzungen: Signet Jewelers stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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01.12.25
|Ausblick: Signet Jewelers präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Signet Jewelers Ltd
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