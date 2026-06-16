Silicon Motion Technology Corporation Aktie
WKN: A0ETU4 / ISIN: US82706C1080
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16.06.2026 17:25:00
Is Silicon Motion Technology a Buy After Dropping More Than 20% From Its High?
Silicon Motion Technology (NASDAQ: SIMO) recently shed more than 20% of its value from all-time highs, but the dip looks like a buying opportunity. Investors have been buying this dip, already starting to close the gap between the stock's 20% downturn.Is this post-correction recovery sustainable, or is the dip bound to intensify?Here's what investors should know about this under-the-radar AI stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs)
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27.04.26
|Ausblick: Silicon Motion Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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13.04.26
|Erste Schätzungen: Silicon Motion Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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02.02.26
|Ausblick: Silicon Motion Technology stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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19.01.26
|Erste Schätzungen: Silicon Motion Technology veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs)
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|Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs)
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