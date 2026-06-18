Simply Aktie
WKN DE: A2QEWZ / ISIN: US82901A1051
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18.06.2026 03:52:00
Is Simply Good Foods Stock Too Cheap to Pass Up?
Simply Good Foods (NASDAQ: SMPL) is one of those companies you run into more often than you think. The bars are common in any health center or aerobics hall, and strong sellers in e-commerce channels.At the same time, something's missing. As of June 16, the stock is down 62% over the past year. Its earnings reports have been a mixed bag, and the misses against Wall Street's revenue estimates have been painful in recent years.Simply Good Foods is trading in Wall Street's bargain bin. Is the company set up for a lucrative turnaround?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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