Nomura Holdings Aktie
WKN: 857054 / ISIN: JP3762600009
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20.10.2026 17:13:48
Is SK Hynix Stock a 270% Opportunity? Nomura Says Yes
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Nachrichten zu Nomura Holdings Inc.
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20.10.26
|Aufseher verhängen rund um Commerzbank-Ringen Strafe gegen Nomura (dpa-AFX)
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13.10.26
|Erste Schätzungen: Nomura legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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28.07.26
|Ausblick: Nomura veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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14.07.26
|Erste Schätzungen: Nomura legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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24.06.26
|Nikkei 225-Titel Nomura-Aktie: Nomura reduziert Dividende (finanzen.at)
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23.04.26
|Ausblick: Nomura zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nomura Holdings Inc.
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|Nomura Holdings Inc.
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|Nomura Holdings IncShs American Deposit.Receipt Repr. 1 Sh
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.