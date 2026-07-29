SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
|
29.07.2026 17:26:01
Is SK Hynix Stock a Buy After Its Latest Earnings Report?
The South Korean memory chipmaker SK Hynix (NASDAQ:SKHY) has been one of the hottest stocks in the market this year.The company’s South Korean shares are up roughly 115% this year, and that’s after a nearly 47% pullback over the past month.Recently, the company delivered strong second-quarter earnings results. SK Hynix reported $42 billion of operating income and roughly $54.4 billion in revenue, which is 257% higher year over year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SK hynix Inc (spons. GDRs)
|
29.07.26
|Tech rout roils markets after SK Hynix profits disappoint (Financial Times)
|
29.07.26
|Tech rout roils markets after SK Hynix profits disappoint (Financial Times)
|
27.07.26
|SK-hynix-Aktie: Warum US-Anleger deutlich mehr bezahlen (finanzen.at)
|
25.07.26
|SK hynix-Aktie: Hebel-ETFs feiern Premiere - doch sie sind nicht für jeden geeignet (finanzen.at)
|
22.07.26
|Rückschlag für Intel? SK hynix weist Ohio-Spekulationen zurück - Aktie mit Verlusten (finanzen.at)
|
21.07.26
|KOSPI erholt sich - Aktien von Samsung und SK hynix führen die Aufwärtsbewegung an (finanzen.at)
|
16.07.26
|Sorge um überhitzte KI-Rally: Samsung-Aktie und SK hynix geraten unter Druck (finanzen.net)
|
15.07.26
|New SK Hynix ADRs are trading at a BIG premium (Financial Times)