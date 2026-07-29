SK hynix Aktie

SK hynix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070

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29.07.2026 17:26:01

Is SK Hynix Stock a Buy After Its Latest Earnings Report?

The South Korean memory chipmaker SK Hynix (NASDAQ:SKHY) has been one of the hottest stocks in the market this year.The company’s South Korean shares are up roughly 115% this year, and that’s after a nearly 47% pullback over the past month.Recently, the company delivered strong second-quarter earnings results. SK Hynix reported $42 billion of operating income and roughly $54.4 billion in revenue, which is 257% higher year over year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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