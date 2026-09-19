SoFi Technologies Aktie
WKN DE: A2QPMG / ISIN: US83406F1021
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19.09.2026 11:00:00
Is SoFi Technologies Stock a Buy, Sell, or Hold 49% Below Its 52-Week High?
SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) continues to operate with tremendous momentum. The company's strong fundamental performance speaks for itself.
However, the market isn't convinced that the business has a bright future. This fintech stock now is 49% below its 52-week high (as of Sept. 17).
Are the beaten-down SoFi shares a buy, sell, or hold?
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