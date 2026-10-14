Is SoundHound AI a Buy After Its OASYS Edge Launch?

SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) is pushing its agentic platform from the cloud onto cars and devices with OASYS Edge. The opportunity is clear: deeper integrations could make the platform harder to replace. But with big tech and Cerence competing for the same customers, the next proof points may matter more than the demo itself.

Stock prices used were the market prices of Sept. 29, 2026. The video was published on Oct. 12, 2026.

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