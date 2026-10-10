LivePerson Aktie
WKN: 936891 / ISIN: US5381461012
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10.10.2026 18:27:52
Is SoundHound AI a Buy After the LivePerson Deal?
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) has a much larger enterprise opportunity after acquiring LivePerson. The critical question is whether OASYS can turn that expanded customer reach into cross-selling, higher recurring revenue, and improved economics before losses, declining legacy revenue, and dilution weigh on the story.
Stock prices used were the market prices of Sept. 24, 2026. The video was published on Oct. 10, 2026.
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