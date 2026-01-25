SoundHound AI Aktie

WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071

25.01.2026 17:29:00

Is SoundHound AI Stock a Buy?

Once a hot artificial intelligence (AI) stock, SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) has cooled off. Shares reached a 52-week high of $22.17 in October, but the stock has since lost more than half its value.SoundHound's high stock valuation last year contributed to its share price decline. So does this create a buy opportunity? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
