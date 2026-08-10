SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
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10.08.2026 21:15:00
Is SoundHound AI Stock a Buy After Posting Massive Growth in Q2?
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) released its second-quarter results last week, and the voice artificial intelligence (AI) company hit a new all-time high for revenue. On top of that, it also boosted its full-year guidance, as the business is getting bigger and benefiting from greater demand for its services.The business remains unprofitable, but the market appeared bullish on the results nonetheless, with SoundHound's stock rising after the numbers came out. Is the AI stock a good buy in light of the earnings report, and can it be headed higher this year? Let's take a closer look at its financials.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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08.05.26
|SoundHound AI-Aktie in Rot: Verluste in Q1 trotz starkem Umsatzanstieg (finanzen.at)
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27.02.26
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|GNW-News: MWC 2026: SoundHound AI bringt Sales Assist-Agent auf den Markt und führt damit agentische KI im Echtzeit-Format im Einzelhandel ein (dpa-AFX)
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|Erste Schätzungen: SoundHound AI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SoundHound AI
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