SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
|
11.03.2026 18:03:00
Is SoundHound AI Stock Going to $15?
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) stock has taken a beating in recent months; it's down by 62% from the 52-week high it touched in mid-October. Still, it won't be surprising to see the company's fortunes turn around soon.The artificial intelligence (AI) voice specialist released its fourth-quarter results on Feb. 26, and the numbers and guidance were solid. However, broad market volatility stemming from the conflict in the Middle East weighed on the stock. Could SoundHound stock overcome that headwind and go on a bull run thanks to its strong results and better-than-expected guidance?
Nachrichten zu SoundHound AI
|
27.02.26
|SoundHound-Aktie dennoch tiefer: Analystenschätzungen im Schlussquartal übertroffen (finanzen.at)
|
26.02.26
|Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.02.26
|GNW-News: MWC 2026: SoundHound AI bringt Sales Assist-Agent auf den Markt und führt damit agentische KI im Echtzeit-Format im Einzelhandel ein (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: SoundHound AI zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.11.25
|SoundHound-Aktie volatil: Anleger trotz Umsatzsprung nicht überzeugt (finanzen.at)
|
06.11.25
|Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
08.10.25
|GNW-News: Apivia Courtage führt mit der SoundHound-Plattform Amelia 7 agentische KI in seinen Kontaktzentren ein (dpa-AFX)
Analysen zu SoundHound AI
