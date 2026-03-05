SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
|
05.03.2026 19:30:00
Is SoundHound AI the Ultimate AI Play for 2026?
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) is a popular artificial intelligence (AI) investment pick because it's one of the rare pure-play AI companies investors have access to right now. However, the stock has been crushed over the past year and now sits around 65% down from its all-time high established in late 2024. That sets the stage for an incredible comeback and could make it a top AI play for 2026. But is that feasible?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu SoundHound AI
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|SoundHound AI
|8,27
|1,35%
