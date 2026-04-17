Ultimate Holdings Group Aktie
WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097
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17.04.2026 07:06:00
Is SoundHound AI the Ultimate AI Stock for Maximum Upside?
Artificial intelligence (AI) investors are notorious for seeking stocks with maximum upside potential. They want the best stocks possible to capitalize on this generational revolution, and there are several that appear to be set to make a fortune for investors.One of the more popular picks is SoundHound AI (NASDAQ: SOUN). It has huge upside potential for a few reasons, but it checks the most important box of all: size. It has a market cap of just $2.7 billion, so it could easily become a 10-bagger in a relatively short time frame if it sees serious top- and bottom-line growth.Is it the ultimate pick for maximum upside among AI stocks? Or should investors be worried about it, considering that it's down 70% from the all-time high it touched in December 2024? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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