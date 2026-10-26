Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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26.10.2026 10:30:00

Is SpaceX a Buy After Its Latest Quarterly Results?

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) just delivered an extraordinary quarter. Revenue more than doubled, the company returned to profitability, and its artificial intelligence (AI) business generated more revenue than its Starlink internet satellite service.

So, is the stock a buy? Not necessarily. Strong earnings suggest a business may be improving. They do not tell us whether its shares are worth the price investors must pay.

To assess whether SpaceX is a buy, investors need to answer two questions: Is the business becoming more valuable? And does the stock price leave room for a worthwhile return?

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