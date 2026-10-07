Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
07.10.2026 19:41:35
Is SpaceX About to Hand Nvidia a $40 Billion Payday? Here's What it Could Mean for Investors.
Two of the biggest megatrends gripping Wall Street and Main Street alike are the space economy and the rise of artificial intelligence (AI). Developments in each of these dynamic fields are changing investor perceptions about what is possible and mark paradigm shifts in technology.
Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), aka SpaceX, is one of the most intriguing names in space stocks, and Nvidia (NASDAQ:NVDA) gets the nod for enabling the expansion of AI thanks to advances in its graphics processing units (GPUs).
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|212,45
|0,02%
|Tesla
|337,75
|0,01%
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